В Башкирии учредили гранты Главы РБ для аспирантов и молодых кандидатов

Главное отличие от других подобных программ в том, что предлагается открытый конкурс для аспирантов очной формы обучения и кандидатов наук, возраст которых не превышает 35 лет. Планируется учредить 30 грантов по 1 млн каждый год. Половина из них предназначается для аспирантов, половина – для молодых кандидатов наук. Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, обозначенным в концепции Башкирской технологической инициативы.
Целью грантов является подготовка кадров высшей квалификации из числа аспирантов и кандидатов наук, способных выполнять исследования мирового уровня, а также сохранение и привлечение в Башкортостан талантливых молодых учёных из других регионов России и зарубежья.
Рустэм Хамитов поручил сформировать конкурсную комиссию, провести отбор кандидатов на получение грантов и дать экспертную оценку представленных работ до конца этого года, чтобы уже в начале следующего года молодые ученые получили первые гранты.