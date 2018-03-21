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В Башкирии учредили гранты Главы РБ для аспирантов и молодых кандидатов

21 марта 2018, 18:03
Сегодня на заседании Правительства была утверждена программа о грантах Главы Башкирии, направленных на подготовку высококвалифицированных научных специалистов.

Главное отличие от других подобных программ в том, что предлагается открытый конкурс для аспирантов очной формы обучения и кандидатов наук, возраст которых не превышает 35 лет. Планируется учредить 30 грантов по 1 млн каждый год. Половина из них предназначается для аспирантов, половина – для молодых кандидатов наук. Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, обозначенным в концепции Башкирской технологической инициативы.

Целью грантов является подготовка кадров высшей квалификации из числа аспирантов и кандидатов наук, способных выполнять исследования мирового уровня, а также сохранение и привлечение в Башкортостан талантливых молодых учёных из других регионов России и зарубежья.

Рустэм Хамитов поручил сформировать конкурсную комиссию, провести отбор кандидатов на получение грантов и дать экспертную оценку представленных работ до конца этого года, чтобы уже в начале следующего года молодые ученые получили первые гранты.

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