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Рустэм Хамитов: «Миловский парк» достроят к 2020 году
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Рустэм Хамитов: «Миловский парк» достроят к 2020 году

Сегодня, 10:06ОбществоМарат ГареевФото: glavarb.ru
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