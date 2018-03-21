Рустэм Хамитов: «Миловский парк» достроят к 2020 году

На приеме граждан, который провел Рустэм Хамитов во вторник, 20 марта, состоялась его встреча с представителями инициативной группы дольщиков «Миловского парка», которые рассказали главе республики, что на сегодняшний день заселены 350 квартир в злополучном жилом комплексе.

Однако люди живут практически на стройплощадке. По словам представителей дольщиков «Миловского парка», они не обеспечены элементарными удобствами: нет коммуникаций, не вывозится мусор, нет даже сотовой связи.

Вместе с тем, в январе этого года строительные работы в том районе возобновились.

По словам Рустэма Хамитова, планируется уже в текущем году начать строительство 5-6 новых домов, а к 2020 году все работы полностью завершить.