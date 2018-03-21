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Аналитики: Для покупки квартиры в Уфе понадобится 3 года

21 марта 2018, 12:47
Самое дешевое жилье среди городов-миллионников оказалось в Челябинске.

Аналитики базы данных о недвижимости ЦИАН подсчитали, сколько времени понадобится копить для покупки недвижимости в городах-миллионниках при среднемесячной зарплате для соответствующих городов.

Средняя семья из двух человек будет полностью откладывать всю зарплату. Рассматривалось жилье площадью 49 квадратных метров в новостройках.

Самым «дешевым» городом по приобретению недвижимости среди миллионников оказался Челябинск. Понадобится всего два года и один месяц, чтобы стать владельцем собственного жилья в этом городе.

На втором месте — Красноярск (2 года и 2 месяца), на третьем — Омск с индексом в 2 года и три месяца. Менее трех лет потребуется жителям в таких российских «миллионниках», как Самара и Воронеж – 2 года 4 месяца, Волгоград и Новосибирск – 2,5 года, Пермь и Екатеринбург (2,7), а также Ростов-на-Дону (2,8). От трех до четырех лет копить на жилье придется жителям Уфы – 3 года.

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