Аналитики: Для покупки квартиры в Уфе понадобится 3 года

На втором месте — Красноярск (2 года и 2 месяца), на третьем — Омск с индексом в 2 года и три месяца. Менее трех лет потребуется жителям в таких российских «миллионниках», как Самара и Воронеж – 2 года 4 месяца, Волгоград и Новосибирск – 2,5 года, Пермь и Екатеринбург (2,7), а также Ростов-на-Дону (2,8). От трех до четырех лет копить на жилье придется жителям Уфы – 3 года.