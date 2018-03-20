В коллективных садах под Уфой наведут порядок

По его сведениям, в пригородных поселках и коллективных садах есть немало семей, которые проживают там на постоянной основе, и в адрес мэрии уже поступают от населения жалобы и просьбы решить вопрос транспортной доступности или помочь с поступлением в школу проживающих там детей.