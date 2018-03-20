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В коллективных садах под Уфой наведут порядок

20 марта 2018, 09:57
Такое требование высказал глава города Ирек Ялалов.

Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к правоохранительным органам и другим городским службам столицы с требованием более ответственно провести подворовой обход в коллективных садах и самостихийно появившихся поселках-анклавах под Уфой.

Темой для проверок, по его словам, должна стать оплачиваемость налогов за землю.

- У нас некоторые распоряжаются несколькими гектарами муниципальной земли, но при этом не платят ни за аренду, ни земельный налог, нужно навести порядок в этой сфере, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Все должны жить по законам РФ.

По его сведениям, в пригородных поселках и коллективных садах есть немало семей, которые проживают там на постоянной основе, и в адрес мэрии уже поступают от населения жалобы и просьбы решить вопрос транспортной доступности или помочь с поступлением в школу проживающих там детей.

- Прошу сотрудников правоохранительных органов мониторить ситуацию в таких анклавах и взять ее на особый контроль, - сказал глава города.

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