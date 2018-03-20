mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии чиновники возьмут на себя бесхозные ливневки и трубы

20 марта 2018, 15:50
Администрация Уфы возьмет под контроль ливневки и трубы.

В Уфе выявили 43 километра бесхозных ливневок и 13 бесхозяйных труб, через которые сбрасываются ливневые и талые воды в реки Белая и Уфа, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

У сотрудников администрации Уфы не было схемы централизованного водоотведения, которая необходима при строительстве новых сетей и эксплуатации уже существующих и контроле состава сбрасываемых вод.

Прокурор в судебном порядке потребовал от чиновников устранить указанные нарушения. Администрация города в апелляционном порядке обжаловала решение суда, однако Верховный суд отклонил доводы ответчика.

Материалы по теме
В Уфе из-за ремонта ливневки на два месяца перекроют движение по РоссийскойМэрию Уфы потребовали взять на баланс бесхозяйные ливневкиВ Уфе мэрию обязали принять на баланс бесхозяйные ливневки
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48