В Уфе мэрию обязали принять на баланс бесхозяйные ливневки

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У чиновников отсутствует необходимая схема централизованного водоотведения ливневых и талых вод.
В Уфе имеется 43 км бесхозяйных сетей ливневой канализации, а также 13 бесхозяйных труб, через которые идёт сброс ливневых и талых вод в реки Уфа и Белая, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Октябрьский районный суд обязал мэрию Уфы поставить свой баланс на ливнёвки и разработать схему централизованного водоотведения.
У чиновников нет схемы централизованного водоотведения ливневых и талых вод, без которой невозможно строительство новых сетей и использование уже существующих. Прокурор в судебном порядке потребовал от администрации города устранить данные нарушения.
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