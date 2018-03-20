В 20 офисах ЭСКБ появятся терминалы самообслуживания

Сейчас все больше платежей проходит по безналичному расчету, некоторые отвыкли уже от необходимости носить с собой наличные деньги. Многие вопросы решаются в онлайне. Для удобства таких потребителей в ООО «ЭСКБ» решили установить современные терминалы для оплаты. Раньше аналогичные терминалы были только в некоторых офисах Уфы, но уже в этом году начата установка в отдалённых районах, где их необходимость ощущается острее.