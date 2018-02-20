ЭСКБ подали на банкротство Уфимского фанерного комбината

Долг оценили в 12,5 млн рублей.

Энергосбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) подала на иск о банкротстве Уфимского фанерного комбината (УФК). О соответствующем иске сообщает «Коммерсантъ-Уфа», сумму требований в компании оценили в 12,5 млн рублей. «Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 19 февраля и пока не принято к производству», отмечает издание.

По данным «Спарк», уставной капитал УФК 40,7 млрд рублей, владеет компанией Камиль Аблязов и трое его детей.

Стоит напомнить, что УФК часто оказывается в центре скандалов, связанных с невыплатой заработной платы, недавно более ста работников комбината заявили, что не получали зарплаты с октября 2017 года.

Что же касается требований от других компаний то, за всю историю существования УФК на них подавали в суд 126 раз, общая сумма требований составила 177 млн рублей. Наиболее частыми оппонентами в судах выступают «Уфаводоканал» и «Минлесхоз». На текущий момент к компании предъявлены требования на 68,1 млн рублей.