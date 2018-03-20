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Глава Башкирии расстроился из-за низкой посещаемости волейбольных матчей

20 марта 2018, 17:04
Рустэм Хамитов выразил надежду на грядущие успехи клуба «Урал».

Сегодня, 20 марта, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с главным тренером волейбольного клуба «Урал» Даниэле Баньоли и обсудил с ним результаты игрового сезона 2017/18, а также перспективы развития клуба.

В чемпионате России 2018 года волейбольный клуб «Урал» занял восьмое место по количеству набранных очков. Но поскольку Всероссийская федерация волейбола в этом году установила формулу по определению мест по количеству побед «Урал», выигравший 12 матчей, оказался в итоге на девятом месте.

- Мы понимаем, что результаты сезона немного не те, которых мы ожидали и на которые настраивались. Но в целом выступление команды достаточно стабильное и серьезное. Состав клуба достаточно сильный. Последние две игры показали, что и результаты есть. Будем надеяться на то, что в следующем сезоне команда добьется успехов, - отметил Рустэм Хамитов.

Он поделился своим недовольством в связи со слабой посещаемостью волейбольных матчей.

- Нас немного расстраивает низкая посещаемость матчей. Мы видим, что зрителей мало. Но это уже, видимо, претензии к руководству клуба. Мы спросим, почему так происходит, - пообещал глава республики.

Даниэле Баньоли в ответном слове через переводчика признался, что очень горд таким вниманием главы региона к его работе. Фото с предыдущей своей встречи с Рустэмом Хамитовым он разослал многим друзьям и коллегам в Европе. Похоже, что со сдержанной оценкой выступления клуба «Урал» в минувшем сезоне он не очень солидарен.

- За свою карьеру я работал во многих частях света. Могу сказать, что, по моему опыту, этот сезон в Уфе мы провели замечательно. Клуб создал для нас все условия, необходимые для качественной работы, тренировочного процесса и игр, - сказал тренер. - Считаю, что чемпионат России в этом сезоне был как никогда сильным и соревновательным. Я очень удовлетворён первой частью и началом второй части сезона. Тогда в рейтинге команд России мы находились на четвёртом-шестом местах, был даже день, когда мы стали третьими.

Позднее в беседе с журналистами он сказал, что, по его мнению, между ним и главой Башкирии есть взаимопонимание.

- Мы уважаем мнение друг друга. Рустэм Закиевич очень профессионально и пристально следит за тем, что происходит в клубе, высказывает очень рациональные мысли, даёт объективную оценку, во многом даже профессиональную, с точки зрения спорта, - сказал Даниэле Баньоли.

Он отметил, что в следующем сезоне уфимский волейбольный клуб постарается добиться большего.

- У нас есть преимущество – я уже хорошо знаком с игроками, а игроки хорошо знают меня. Я знаю, какие у них реальные возможности. У меня есть вся информация по игрокам других команд. Хорошо знаю ситуацию в клубе. Поэтому нам будет гораздо легче добиться результатов, чем в этом году. Мы должны сыграть лучше, - уверенно заявил Даниэле Баньоли.

При этом он признал, что согласен с позицией Рустэма Хамитова по поводу финансирования клуба «Урал».

- Мы согласны с Главой республики, что сегодня пока не можем рассчитывать на бюджет, сравнимый с «Зенит-Казань» или «Зенит-СПб». Мы это понимаем и принимаем, - сказал Даниэле Баньоли. - Но мы должны получить максимум из тех ресурсов, которые есть в нашем распоряжении. Это наша главная задача – понимать, какой у нас есть ресурс, что мы можем себе позволить, и, исходя из этого ресурса, за счет нашей работы, труда, самоотдачи и профессионализма получить максимально возможный результат.

Что же касается маленькой посещаемости волейбола, у Даниэле Баньоли нашлось объяснение.

- Последняя игра состоялась одновременно с хоккейным матчем, что, конечно, помешало нам собрать зал. Понятно, что хоккей – это спорт номер один в республике. И этот матч оттянул болельщиков и любителей спорта, - сказал он. - Но прежде всего, чтобы были полные трибуны, нужно играть хорошо. Могу сказать, что в играх с сильными командами зал был практически полон. Мы должны сохранить эту атмосферу, показать зрителям и болельщикам, что играем для них. Они должны это чувствовать. Кроме этого, естественно, клуб должен заниматься рекламой, работать со средствами массовой информации, телевидением, привлекать болельщиков другими маркетинговыми способами.

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