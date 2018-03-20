Глава Башкирии расстроился из-за низкой посещаемости волейбольных матчей

- За свою карьеру я работал во многих частях света. Могу сказать, что, по моему опыту, этот сезон в Уфе мы провели замечательно. Клуб создал для нас все условия, необходимые для качественной работы, тренировочного процесса и игр, - сказал тренер. - Считаю, что чемпионат России в этом сезоне был как никогда сильным и соревновательным. Я очень удовлетворён первой частью и началом второй части сезона. Тогда в рейтинге команд России мы находились на четвёртом-шестом местах, был даже день, когда мы стали третьими.