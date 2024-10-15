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Волейбол

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Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»
7 сентября, 14:10
2019
Лига наций в Уфе: Мужская сборная России по волейболу одержала победу в первом матче
7 июня 2019, 18:27
Радий Хабиров: В планах, чтобы чемпионат мира-2022 по волейболу прошел на новой арене
6 июня 2019, 15:33
Болельщики встретили сборную России по волейболу в аэропорту
Сборная России по волейболу прилетела в Уфу на Лигу наций.
4 июня 2019, 10:15
Два игрока уфимского «Урала» вошли в состав сборной России на Лигу Наций
29 мая 2019, 10:01
Волейбольному клубу «Урал» представили нового руководителя
15 января 2019, 06:03
В волейбольном клубе «Урал» подтвердили отставку президента клуба Марданова
Вместе с ним сложил полномочия и исполнительный директор.
14 января 2019, 16:08
В Башкирии сменят руководство волейбольного клуба «Урал» - источник
13 января 2019, 08:21
2018
Ушел из жизни «Голос башкирского волейбола» Олег Маничев
3 ноября 2018, 09:41
Глава Башкирии расстроился из-за низкой посещаемости волейбольных матчей
20 марта 2018, 12:04
2017
Волейбольный клуб «Урал» закроет сезон встречей с болельщиками
26 апреля 2017, 07:10

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