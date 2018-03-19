В Уфе стройфирму заставили признать погибшего мальчика своим работником

Прокуратура смогла найти подтверждение того, что мальчик все прошлое лето подрабатывал на данной стройплощадке, на которой работы вело ООО «Первая Бетонная Компания». После гибели подростка предприятие не признало факт несчастного случая на производстве. Настаивая, что погибший мальчик влез в бетономешалку просто так, а не из-за производственной необходимости.