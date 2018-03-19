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В Уфе 39-летняя гражданка пропала без вести

19 марта 2018, 10:18
О Залие Садыковой ничего не слышно уже третий день.

В Уфе 16 марта пропала Садыкова Залия Рашитовна 11.03.1979 года рождения, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа».

Приметы: зеленые глаза, рост 158 сантиметров, волосы светлые средней длины. В день пропажи была одета в серо-зеленый пуховик, шарф и шапку серого цвета и джинсы. С собой была сумка темного цвета и паспорт. Есть татуировка на левом плече.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Залии, сообщите по телефонам:

02 (для стационарных), 020 (для мобильных) или агенту по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484.

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа" 8-927-969-89-19.

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