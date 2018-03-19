В Уфе 39-летняя гражданка пропала без вести

Приметы: зеленые глаза, рост 158 сантиметров, волосы светлые средней длины. В день пропажи была одета в серо-зеленый пуховик, шарф и шапку серого цвета и джинсы. С собой была сумка темного цвета и паспорт. Есть татуировка на левом плече.