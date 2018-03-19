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В Башкирии женщина отдала мошенникам почти миллион рублей

19 марта 2018, 12:46
Те проводили с женщиной «ритуалы очищения» два месяца и требовали внушительные суммы за свою деятельность.

67-летняя жительница Нефтекамска отдала аферистам 919 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В период семейных неурядиц женщина позвонила по номеру телефона, который увидела в рекламе организации по оказанию психологической помощи по телевизору. Лжепсихологи пообщались с потерпевшей и убедили ее проводить сеансы, которые представляли собой «ритуалы очищения».

За два месяца «ритуалов» женщина отдала почти миллион рублей. Ей стало не у кого занимать деньги. Аферисты звонят и тревожат женщину рассказами о возможных осложнениях в жизни.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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