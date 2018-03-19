В Башкирии женщина отдала мошенникам почти миллион рублей

В период семейных неурядиц женщина позвонила по номеру телефона, который увидела в рекламе организации по оказанию психологической помощи по телевизору. Лжепсихологи пообщались с потерпевшей и убедили ее проводить сеансы, которые представляли собой «ритуалы очищения».