В Башкирии аферист пытался раздобыть адреса родителей больных детей

В обмен на обещания финансовой помощи на лечение детей мужчина просил их родителей оплатить сумму банковского коммиссионного сбора.

Вчера, 13 ноября, сразу несколько благотворительных фондов в Уфе столкнулись с попытками неизвестного человека выманить средства у родителей больных детей. Позвонивший по телефону мужчина обещал перевести огромные суммы, необходимые для лечения детей, но перед этим просил оказать ему «небольшую услугу».

Псевдомиллионер представлялся руководителем «Альфа-банка». Когда сотрудники благотворительных фондов позвали его приехать в офисы фондов, чтобы заключить официальный договор, тот отказался от личной встречи, настаивая на том, что ему нужно пообщаться с родителями каждого ребенка по отдельности. Якобы после такого общения сразу станет понятно, в чем реально нуждаются дети, и он будет готов сразу же перевести средства на счета благотворительных фондов. Для этого он просил координаты родителей больных детей

Однако в дальнейшем стал очевиден истинный корыстный мотив мужчины. При разговоре с родителями больных ребят он обещал им перевести средства на лечение с одним условием: нужно оплатить комиссию, которую взимает банк при совершении крупного перевода.

Как уточнили представители благотворительных фондов, данная схема мошенничества широко распространена.

- С горькой иронией вынуждены отметить, что произошло это во Всемирный день доброты. Самое хорошее в этой ситуации, что беду удалось предотвратить благодаря хорошему взаимодействию между сотрудниками фондов в регионе, - отметила президент фонда «Изгелек» Лилия Гильманова. - Конечно, нам всем хочется верить в добрых миллионеров, которые в преддверии нового года захотят помочь детям, тем более, что такие люди действительно есть. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Считаем нужным предупредить сотрудников всех фондов и родителей, которые самостоятельно ведут сбор в соцсетях на лечение своих детей, о том, какая опасность их подстерегает. Миллионеры, переводя большие средства, не экономят на комиссии, важно помнить об этом.