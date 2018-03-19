Эксперты выделили важный итог выборов: РФ не поддалась внешнему влиянию

- Она не забрала голоса у первого лица или, предположим, у левых, но люди, которые пришли на эту дополнительную явку в агломерациях, как раз ее начали активно двигать. Можно сказать, она "села" как раз на городской электорат… У нее хорошие показатели в миллионниках, и можно сказать, что она "поедает" электорат Навального, - уточнил Дмитрий Абзалов.