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Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии

18 марта 2018, 20:19
Удостоившийся внимания федеральной структуры скандал оказался недоразумением.

Во время прямого включения из Москвы сегодня, 18 марта, вечером в Центризбиркоме Башкирии член ЦИК России Евгений Шевченко прокомментировал один из тревожных сигналов, поступивший из Башкирии. Он касается жалобы уфимки на то, что на избирательном участке №388 якобы был замечен вброс бюллетеней.

- В обозначенное в жалобе время в 7.15 утра на участке шла обычная работа комиссии по подготовке к голосованию. При этом присутствовали сотрудники полиции, наблюдатели и члены комиссии. В 7.46 КОИБ в голосовом режиме подтвердил «Начало тестирования». Процедура тестирования завершилась в 7.50, после чего из накопителей для бюллетеней были извлечены тестовые бюллетени и КОИБы были собраны для работы к 8.00. Все процедуры проходили гласно, в присутствии сотрудников полиции, наблюдателей и членов комиссии от различных партий, - уточнил Евгений Шевченко для аудитории всей страны.

Напомним, информация об этом "нарушении" сегодня стала предметом активного обсуждения в соцсетях.

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