Представитель Бабурина в Уфе назвала выборы "честными и демократичными"

В общественном пресс-центре завершился брифинг представителя кандидата в президенты Сергея Бабурина.

Представитель в Уфе Лилия Юсупова заявила, что никаких нарушений не обнаружено. Свой брифинг Юсупова начала с рассказа о кандидате и его программе. Ее однако прервали, пояснив, что "здесь не делают рекламу".

Только тогда Юсупова перешла к информации о ходе голосования. Она сообщила , что наблюдатели Бабурина присутствуют на 95 тысячах участков в стране. Но в Башкирии их нет.

Федеральный штаб предлагал местным жителям быть наблюдателями на добровольной основе, но желающих не оказалось.