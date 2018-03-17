mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе задержали серийного грабителя

17 марта 2018, 11:53
Мужчина нападал в подъездах на пенсионерок в возрасте от 80 до 87 лет.

Задержан 36-летний ранее судимый уфимец, подозреваемый в нападении пенсионерок, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина грабил исключительно на женщин от 80 до 87 лет – нападал на них сзади, отнимал сумки и убегал. Жертвами злоумышленника стали четыре жительницы Калининского района.

По предварительным данным мужчина заходил вслед за пенсионерками в подхезд, на лестничном пролете отнимал сумки, выбегал на улицу, забирал телефоны и деньги, а пустые сумки выбрасывал.

Возбуждено четыре уголовных дела, грабитель заключен под стражу.

Материалы по теме
В Башкирии грабитель заснул на месте преступления, перебрав коньякаВ Башкирии грабитель украл из магазина деньги, угрожая пистолетомВ Уфе задержан грабитель, напавший на продавца с ножом
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48