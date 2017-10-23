В Башкирии грабитель украл из магазина деньги, угрожая пистолетом

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Ранее 21-летний грабитель был судим за вандализм.
Полицейские задержали 21-летнего грабителя продуктового магазина, который просадил деньги в букмекерской конторе, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Молодой человек в маске с пистолетом в руках ворвался в продуктовый магазин, забрал из кассы всю выручку в размере десяти тысяч рублей, прихватил бутылку пива и скрылся. Сотрудники задержали злоумышленника через два дня в квартире своих знакомых в Ишимбае.
У мужчины изъяли пневматический пистолет и маску. Обнаружили в кармане кастет. Ранее молодой человек был судим за вандализм. Подозреваемый признался, что проиграл похищенные деньги в игровых автоматах. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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