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В Уфе кинотеатр «Родина» стал стратегическим предприятием

16 марта 2018, 10:32
Рустэм Хамитов свое решение не объяснил.

Указ главы республики от 13 марта дополнил перечень стратегических предприятий республики кинотеатром «Родина», сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Причины такого решения не объясняются.

На 28 августа прошлого года в перечень стратегических входили пять унитарных предприятий: Башкирское издательство «Китап», Издательско-полиграфический комплекс МВД «Типография имени Дзержинского» (находится в стадии банкротства), Фонд жилищного строительства РБ, Телерадиовещательная компания «Башкортостан», Центр информационно-коммуникационных технологий.

Также в списке были десять акционерных обществ, среди которых «Башспирт», ИА «Башинформ», «Башнефть», «Башкиравтодор», Башкирское речное пароходство (банкрот), Международный аэропорт Уфа, «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком»), АО «Региональный фонд».

ГУП «Кинотеатр Родина РБ» образован в 1992 году. Уставный капитал – полмиллиона рублей. Стоимость чистых активов на начало прошлого года составляла 9,53 миллиона рублей.

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#Новости#Злата Зукович#Экономика
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