В Уфе кинотеатр «Родина» стал стратегическим предприятием

Также в списке были десять акционерных обществ, среди которых «Башспирт», ИА «Башинформ», «Башнефть», «Башкиравтодор», Башкирское речное пароходство (банкрот), Международный аэропорт Уфа, «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком»), АО «Региональный фонд».