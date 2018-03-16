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В Уфе акушера-гинеколога осудят за мертворожденного ребенка

16 марта 2018, 13:13
Врач допустила небрежность, вследствие чего пациентка потеряла дитя.

71-летний врач акушер-гинеколог признана виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С августа 2013 по март 2014 года 28-летняя беременная уфимка состояла на учете в женской консультации. Врач-гинеколог недооценила опасность патологии пациентки и не направила ее на лечение в стационар для наблюдения за плодом и решением вопроса о сроках и способе родов. В результате произошло мертворождение с тугим однократным обвитием пуповины вокруг шеи.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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