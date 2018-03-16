Одноклассники поддержат молодых создателей видеоконтента

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно создать рекламный ролик или видеоколлаж о преимуществах новых видеозвонков Одноклассников для пользователей социальной сети. Ссылку на ролик отправить через специальную форму на сайте до 24 марта. Длительность ролика может быть максимально 60 секунд.