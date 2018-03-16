Одноклассники поддержат молодых создателей видеоконтента

Социальная сеть Одноклассники будет спонсировать обучение молодых создателей видеоконтента и талантов из киноиндустрии. Победитель конкурса получит грант для прохождения курса по работе с новыми медиа от ведущих экспертов школы.
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно создать рекламный ролик или видеоколлаж о преимуществах новых видеозвонков Одноклассников для пользователей социальной сети. Ссылку на ролик отправить через специальную форму на сайте до 24 марта. Длительность ролика может быть максимально 60 секунд.
Автор лучшего ролика пройдет образовательный курс в Московской школе кино от ведущих медиаменеджеров, аналитиков и продюсеров.