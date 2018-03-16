На реабилитацию Миши Гулина родители просят помочь собрать 850 тысяч рублей

«Теперь осталась реабилитация. Но она под вопросом, так как не хватает средств на оплату счета. Мы все же надеемся на помощь «Русфонда» и ждем, когда же нашего сыночка опубликуют на сайте фонда и откроют сбор на реабилитацию, но, к нашему сожалению, остается только ждать и верить, что чудо свершится. Мы в очереди на сбор в «Русфонде» с 11 июля 2017, трижды им отправляли все документы по списку. Надеялись, что нам откроют сбор в январе, помешали новогодние праздники и сбор в фонде АиФ, затем олимпиада, сейчас выборы. Первый канал не дает эфир для фонда в программе «Время», - поделилась мама Миши Юлия Гулина.