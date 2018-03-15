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В видеозвонках Одноклассников появилась демонстрация экрана

15 марта 2018, 15:25
Пока что трансляция работает в веб-версии социальной сети.

Пользователи Одноклассников теперь могут показать экран своего компьютера во время видеозвонка. Нововведение позволяет смотреть с друзьями и родными фотографии или видео, обсудить с коллегами презентацию и получить техническую помощь.

Сейчас демонстрация экрана есть в веб-версиях Одноклассников, но скоро появится и в мобильных приложениях.

Включить демонстрацию экрана можно при помощи кнопки «Транслировать экран» на этапе дозвона, при этом выбрав трансляцию всего экрана или какой-то из открытых программ.

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#Новости#Злата Зукович#Технологии
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