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В Уфе отца осудили за попытку «отмазать» сына от уголовного дела

15 марта 2018, 12:18
Осужденный предлагал дознавателю 20 тысяч рублей.

45-летнему уфимцу, который обвиняется по статье «Дача взятки должностному лицу», вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Уфы.

В июле 2017 года мужчина попытался дать взятку дознавателю в размере 20 тысяч рублей за прекращение уголовного дела в отношении сына, который подозревался в избиении подростка. Дознаватель от взятки отказался, однако отец был настойчив и через два дня снова попробовал передать ему деньги, после чего был задержан полицейскими.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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