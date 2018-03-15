В Уфе отца осудили за попытку «отмазать» сына от уголовного дела

45-летнему уфимцу, который обвиняется по статье «Дача взятки должностному лицу», вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Уфы.
В июле 2017 года мужчина попытался дать взятку дознавателю в размере 20 тысяч рублей за прекращение уголовного дела в отношении сына, который подозревался в избиении подростка. Дознаватель от взятки отказался, однако отец был настойчив и через два дня снова попробовал передать ему деньги, после чего был задержан полицейскими.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.