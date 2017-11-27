В Башкирии замглавы Нефтекамска признался во взятке туями

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Нефтекамска, обвинияемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в следкоме.
Напомним, по версии следствия, замглавы администрации Нефтекамска Владимир Алексиянц 21 октября получил взятку, но не деньгами, а услугами. Местный предприниматель озеленил его участок, посадил туи на сумму в 175 тыс руб. Бизнесмен сообщил о требовании взятки в правоохранительные органы, и заместителя главы администрации Нефтекамска задержали оперативники ФСБ.
- Обвиняемый вину в совершении преступления признал, - сообщили в следкоме Башкирии. - В настоящее время уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.