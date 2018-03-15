Ученые заявили о сенсационной находке на карьере Шахтау в Башкирии

- Специально хочу подчеркнуть, что доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки. Если бы она стояла нетронутой, то никто и никогда, во-первых не узнал бы об имеющихся там уникальных находках, а во-вторых, не смог бы получить их для изучения. Для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения, - поделился Алексей Мазаев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ПИН РАН.