В Уфе участились случаи «транспортного терроризма» со стороны пассажиров

По его словам, только за два месяца 2018 года в Уфе было зафиксировано 50 ДТП с участием пассажирских автобусов, при этом большую часть из них составляют столкновения транспорта – их набралось 28. На втором месте находятся случаи падения пассажиров транспорте, их набралось за два месяца 19. Однако, по мнению участников пресс-конференции, вряд ли в данном случае стоит говорить о резком ухудшении навыков вождения у водителей автобусов или троллейбусов и трамваев.