В Башкирии пассажирка получит 165 тысяч рублей за травму в маршрутке

В страховую компанию «Ингосстрах» обратилась жительница Башкирии за возмещением причиненного перевозчиком «АвтоЛайн» вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как следует из материалов дела, в мае 2015 года на 43 километре автодороги Стерлитамак-Салават в ДТП пассажир получил телесные повреждения. Страховая компания, которая несла гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров этого перевозчика, отказалась выплачивать деньги.

Представитель ответчика «АвтоЛайн» иск не признал, сославшись на то, что в день рассматриваемой аварии автобус и его водитель были на выходном, автобус по маршруту «Салават-Стерлитамак» не ездит, а действия договора страхования распространялось только на городские маршруты.