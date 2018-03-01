В Башкирии пассажирка получит 165 тысяч рублей за травму в маршрутке
С компании «АвтоЛайн» взыскали страховку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.
В страховую компанию «Ингосстрах» обратилась жительница Башкирии за возмещением причиненного перевозчиком «АвтоЛайн» вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Как следует из материалов дела, в мае 2015 года на 43 километре автодороги Стерлитамак-Салават в ДТП пассажир получил телесные повреждения. Страховая компания, которая несла гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров этого перевозчика, отказалась выплачивать деньги.
Представитель ответчика «АвтоЛайн» иск не признал, сославшись на то, что в день рассматриваемой аварии автобус и его водитель были на выходном, автобус по маршруту «Салават-Стерлитамак» не ездит, а действия договора страхования распространялось только на городские маршруты.
В суде было доказано, что травма, полученная пассажиром, является страховым случаем. Принято решение о взыскании с общества «Авто Лайн» в пользу истца выплату страхового возмещения, компенсации морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя на общую сумму 165 тысяч рублей.