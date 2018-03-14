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В Башкирии в нефтяной компании прошла афера на 87 миллионов

14 марта 2018, 12:13
По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело.

44-летний инженер одного из отделов предприятия нефтедобывающей компании в Янауле представил своему руководству подложные документы для оплаты субсидий в счет возмещения убытков землепользования, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В действительности нефтепровод компании был на территории участков других компаний и нефтяная компания вела на них ремонтные и строительные работы. Компания выплатила субсидии в счет якобы причиненных убытков землепользователям. Ущерб составил 87 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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