Дело уфимского гаишника, обвиняемого в мошенничестве, передали в суд

Теперь уже бывший инспектор ГИБДД пытался обманом получить с автоледи деньги.

Прокуратура передала в суд уголовное дело о покушении на мошенничество, совершённое инспектором ГИБДД в октябре прошлого года. Как установили следователи, гаишник остановил автомобиль и предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения.

- Несмотря на то, что прибор не показал превышение допустимых норм алкоголя, полицейский солгал женщине о положительных результатах теста, - рассказали в прокуратуре, - За непривлечение к административной ответственности он потребовал от неё 5 тыс. рублей.