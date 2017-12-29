Дело уфимского гаишника, обвиняемого в мошенничестве, передали в суд
Прокуратура передала в суд уголовное дело о покушении на мошенничество, совершённое инспектором ГИБДД в октябре прошлого года. Как установили следователи, гаишник остановил автомобиль и предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения.
- Несмотря на то, что прибор не показал превышение допустимых норм алкоголя, полицейский солгал женщине о положительных результатах теста, - рассказали в прокуратуре, - За непривлечение к административной ответственности он потребовал от неё 5 тыс. рублей.
В ходе следствия обвиняемый так и не признал свою вину, хотя и был задержан сразу после получения денег. Руководство МВД приняло решение о увольнении инспектора со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.