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В Башкирии семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю

14 марта 2018, 14:32
Молодые люди продавали наркотики через свой интернет-магазин.

В Сибае семейная пара (28 и 37 лет) обвиняется по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой и покушение на его совершение» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году семейная пара распространяла наркотики через созданный ими интернет-магазин. Девушка искала покупателей, а мужчина фасовал наркотические вещества.

В июне 2017 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у пары более 450 граммов наркотиков, электронные весы, материалы для упаковки и мобильные телефоны.

Сейчас мужчина находится под стражей, а его супруга, которая ранее уже была судима за наркоторговлю, под домашним арестом.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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