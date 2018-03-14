«Салават Юлаев» сразится в решающем матче с «Авангардом»

Сегодня, 14 марта, на «Уфа Арене» в 19:00 пройдет седьмой и последний матч четвертьфинала восточной конференции «Салават Юлаев» - «Авангард», победитель которого сможет дальше сражаться за Кубок Гагарина.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков считает, что в плей-офф Континентальной хоккейной лиги победит «Савалат Юлаев».
В шестом матче уфимцы цеплялись, выглядели очень здорово, особенно в третьем периоде. Я ставлю на ту команду, которая способна использовать минимальные возможности в большинстве. Умарк великолепен, Ткачёв, Хартикайнен, Кемппайнен — все они здорово его дополняют. Уфа играет дома, домашняя арена поможет. Болельщики заполнят дворец и сделают всё для команды, поделился мнением Алексей Бадюков.