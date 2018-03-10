«Салават Юлаев» выходит вперед в серии плей-офф с «Авангардом»

Пятый матч между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» определял, кто выйдет вперед перед решающими матчами – фактически победа облегчает путь дальше, к Кубку Гагарина.

Юлаевцы с самого начала повели атаки на ворота омичей – и надо сказать, им не хватило слегка расторопности, чтобы решить созданные эпизоды в свою пользу. Чувствуется напряжение, команды немного скованы, гости ведут себя скромнее, но постепенно осваиваются.

Прошло несколько чувствительных выпадов омичей, но Бен Скривенс спокоен как удав. «Авангард» поприжал уфимцев на несколько минут, становится тревожно.

Момент! Выход один на один был у уфимцев – вратарь спас гостей. Удаление у Омска – шанс для «Салавата». Еще удаление за выброс у гостей!!! Нужно забивать! Есть!!!! Зеленые открывают счет – гол забил Йоонас Кемппайнен, он завершает комбинацию, начатую Умарком и Ларсеном.

Жаль не удалось забить еще – моментов голевых хватало… «Авангард» в полном составе. И еще следует удаление у омичей – юлаевцы заставляют ошибаться соперников.

Очень опасно было у ворот «ястребов», но им пока везет. Хорошо провели первый период подопечные Эркки Вестерлунда – конечно, не все получается, но впечатление от игры уфимцев позитивное. Сирена, первый перерыв.

Вторая двадцатиминутка ожидаемо началась атаками хоккеистов из Омска. Но у них ничего не получается, в результате вспыхнула потасовка, и за грубость удален наш игрок. Едва наши хоккеисты не убежали в контратаку, но не хватило ресурсов.

Тем не менее уфимцы в меньшинстве продержались без проблем. Энергетическая заряженность на успех у хозяев очевидно выше – дай бог чтоб так было до конца матча. Гости чаще стали атаковать и много времени проводят у нас в зоне – но без угроз.

Прессинг в чужой зоне едва не привел ко второй заброшенной шайбе, но она сошла с крюка у уфимца, однако через несколько секунд эту оплошность исправил Кемппайнен с передачи Энвера Лисина – 2:0.

Скривенс самоотверженно оказывается на пути всех бросков, приводя омичей в состояние отчаяния. «Авангард» неплохо играет в пас, правда все это происходит в средней зоне – Уфу это устраивает.

Похоже, что сегодня все-таки наш день – и ФК «Уфа» на стадионе «Нефтяник» в эти минуты ведет в счете 3:1 в матче с «Анжи».

Юлаевцы играют по счету, при каждой возможности убегая в контратаку. Сегодня «Уфа-Арена» полная, и болеет очень активно – атмосфера на стадионе очень позитивная!

Повеселил публику за 0,1 секунду до свистка на перерыв Бен Скривенс – он при вбрасывании поменялся местами с защитником.

Третий игровой отрезок начался с хорошего знака – удаление за задержку клюшкой нашего соперника – самое время сделать счет совсем комфортным.

Но пока одни ошибки с нашей стороны – надо собраться. Наконец вошли в зону, но не получилось разыграть лишнего. Более того, удаление уже у юлаевцев. Да, легкой жизни в этом матче ждать не приходится…

В полном составе уфимцы, но гости продолжают атаковать. За 7 минут и 40 секунд до конца напряжение в матче достигло апогея и вылилось в массовую потасовку, которая, впрочем, быстро затихла.

Арбитры отправили на скамейку штрафников: одного авангардовца и двух уфимцев – как-то не по справедливости получается… И вот последовала расплата – гол в наши ворота и счет становится 2:1…

Пора отодвигать игру от своих ворот. Рано еще просто отбиваться, очень нужна еще одна шайба в омские ворота! Большинство единоборств, увы, мы проигрываем.

До конца периода 6,5 минут. Медленно тянется время, публика охает и ахает, нервная концовка получается. Но наши ребята тоже завелись, стали бороться.

Последние две минуты пошли. Удаление у омичей за подножку. До сирены 1 минута и 37 секунд. Все, победа!!!