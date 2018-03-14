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Погода в Башкирии приготовила сюрпризы – от морозов до слякоти

14 марта 2018, 08:50
На территории региона весна понемногу заявляет о себе.

Сегодня, 14 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность, в отдельных северных районах возможен слабый снег. На дорогах прогнозируется туман, при этом видимость не превысит 1000 метров, а кое-где и 500 метров.

По прогнозам синоптиков, температура в течение суток позволит почувствовать все разнообразие – от довольно сильных морозов до оттепели. Так, ночью столбик термометра опустится до минус 15 минус 20 градусов, а местами ночью может похолодать даже до минус 28 градусов. Зато днем воздух прогреется до минус 3 минус 8 градусов.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

Кстати, как сообщили в Башгидрометцентре, минувшей ночью в Уфе уже был побит температурный рекорд. Столбики термометров ночью опустились до минус 26,8 градуса. Такую температуру зафиксировала метеостанция Уфа-Дема. На метеостанции Кананикольское Зилаирского района столбики термометров опустились до отметки в минус 30,2 градуса.

Как утверждают специалисты, таких морозов в начале марта в Башкирии не было уже целых 58 лет.

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