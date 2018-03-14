Погода в Башкирии приготовила сюрпризы – от морозов до слякоти

По прогнозам синоптиков, температура в течение суток позволит почувствовать все разнообразие – от довольно сильных морозов до оттепели. Так, ночью столбик термометра опустится до минус 15 минус 20 градусов, а местами ночью может похолодать даже до минус 28 градусов. Зато днем воздух прогреется до минус 3 минус 8 градусов.