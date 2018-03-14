Нападающий "Салавата" Игорь Макаров: Чуть с ума не сошли, если честно

-У меня в карьере бывали серии по семь игр. Могу сказать, что это серия очень нервная и такой конец, седьмая игра - чуть с ума не сошли все, если честно. На нервах была игра, особенно когда повели 2:1, Авангард сравнял, и немного нас подрубил этот гол. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, молодцы ребята.