В Уфе на активистку штаба Навального составили протокол

В Уфе полицейские составили протокол об административном правонарушении на Лилию Чанышеву. Она обвиняется в изготовлении и распространении агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах и реформах, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Штраф составляет до полутора тысяч рублей.