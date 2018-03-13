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В Уфе на активистку штаба Навального составили протокол

13 марта 2018, 10:45
Возбуждено административное дело за изготовление агитационных материалов.

В Уфе полицейские составили протокол об административном правонарушении на Лилию Чанышеву. Она обвиняется в изготовлении и распространении агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах и реформах, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Штраф составляет до полутора тысяч рублей.

Напомним, вчера, 12 марта, сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по республике приехали в офис штаба оппозиционера Алексея Навального. Также были осмотрены автомобиль и квартира активистки Лилии Чанышевой.

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