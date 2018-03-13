Мэр Уфы потребовал убрать столбы с дороги и облагородить промплощадки

- Посмотрите, как благоустроили территорию промпредприятий китайцы. А что у нас? – обратился он к собравшимся. – Максимум о чем позаботились даже крупные предприятия, - заасфальтировали свою территорию и установили освещение. А насчет благоустройства не задумались. А ведь можно при помощи ландшафтного дизайна превратить эти площадки в места для отдыха работников предприятий. Я прошу руководство промпредприятий озаботиться этим вопросом и постараться решить его в ближайшее время.