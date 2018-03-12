В Уфе полиция проверит владельцев конной повозки, травмировавшей людей

Напомним, серьезным ЧП вдруг обернулось катание на санях, запряженных лошадью, в районе планетария в Уфе. Испугавшись резко сработавшей автомобильной сигнализации, лошадь, запряженная в сани, на которых сидели люди, внезапно понесла. На полном скаку она врезалась в стену планетария, из повозки один за другими вылетели пассажиры, включая подростка. Затем животное, не сбавляя скорости, пошло на второй круг и по дороге задело женщину, которая вела пони. Вслед за этим последовало второе столкновение со со стеной планетария. Только после этого лошадь остановилась.