Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий
Сегодня, 18:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
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Пострадали несколько человек.
Серьезное ЧП произошло сегодня, 6 марта, в уфимском парке имени Гафури. Лошадь, запряженная в сани, внезапно испугалась чего-то и понеслась в сторону планетарий.
В это время в повозке находились несколько подростков, один из них выпал из саней в момент столкновения лошади со стеной планетария. Через несколько минут столкновение повторилось.
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Подробности сообщили «Вести-Башкортостан». Известно, что несколько человек во время данного инцидента получили телесные повреждения.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полицейские.
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