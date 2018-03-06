Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий

Серьезное ЧП произошло сегодня, 6 марта, в уфимском парке имени Гафури. Лошадь, запряженная в сани, внезапно испугалась чего-то и понеслась в сторону планетарий.

В это время в повозке находились несколько подростков, один из них выпал из саней в момент столкновения лошади со стеной планетария. Через несколько минут столкновение повторилось.