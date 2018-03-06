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Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий
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Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий

Сегодня, 18:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
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