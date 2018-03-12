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В Уфе бывший инспектор ДПС, угнавший автомобиль, предстанет перед судом

12 марта 2018, 13:14
Напомним, он обвиняется во взяточничестве и угоне автомобиля.

Бывший инспектор ДПС, осуждаемый по трем статьям «Мелкое взяточничество», «Угон с угрозой применения насилия» и «Превышение должностных полномочий», частично признал вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры ведомства.

В ноябре 2017 года сотрудник ДПС остановил автомобиль «Geely», который выехал на встречку при развороте, и потребовал с водителя взятку в две тысячи рублей, что было замечено сотрудниками контрольно-профилактического отдела УГИБДД по республике.

Заметив их приближение, инспектор ДПС скрылся в соседнем дворе, остановил «Chevrolet NIVA» и угрожая водителю пистолетом заставил его поехать.

Сотрудника ДПС уволили со службы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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