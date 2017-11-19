В Уфе инспектор ДПС угнал автомобиль, чтобы скрыться от полиции

Инспектор угрожал водителю табельным оружием, заставляя удирать от сотрудников контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД.

В отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения Полка ДПС ГИБДД заведено уголовное дело по статьям "Мелкое взяточничество, "Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

17 ноября 34-летний госинспектор безопасности дорожного движения остановил водителя за выезд на встречку при развороте на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых и потребовал взятку в две тысячи рублей за непривлечение к административной ответственности.

Момент требования получения взятки заметили сотрудники контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД МВД, тогда инспектор побежал от служебного автомобиля, остановил проезжавшую «Chevrolet Niva», сел в машину и угрожая табельным оружием потребовал водителя продолжать движение. На одном из перекрестков водитель покинул машину.