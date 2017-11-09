В Башкирии инспектор ДПС получил условный срок за получение взятки

Случай произошел в Белебеевском районе.

Суд согласился с доводами следствия о том, что ночью 1 июля этого года инспектор ДПС,находясь возле магазина «Волна» в городе Белебее, получил от местного жителя 10 тыс. руб. из оговоренных 15 тыс. руб. за неоформление материалов по факту управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. После получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по РБ, - отмечается в сообщении.