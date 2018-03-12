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В Башкирии возбудили дело против экс-главы Иглинского района

12 марта 2018, 15:26
Рафик Мусин и руководство ООО «Альтернатива» подозреваются в разной степени в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и мошенничестве.

Сегодня, 12 марта, стало известно, что прокуратура Иглинского района возбудила уголовное дело против бывшего главы района Рафика Мусина. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено не только в отношении бывшего главы района, но и против руководства ООО «Альтернатива».

- В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в официальном сообщении.

Как следует из материалов дела, в 2013 году районный муниципалитет заключил с ООО «Альтернатива» несколько контрактов на проектирование планов сельских поселений.

При этом глава района Рафик Мусин распорядился рассчитаться с фирмой до получения проектов, несмотря на то, что договор предусматривал оплату лишь выполненных работ. В деле есть объяснение главы о том, что он поступил таким образом для того, чтобы освоить полученные из республиканского бюджета деньги.

В итоге на счета ООО «Альтернатива» было перечислено свыше 2,2 млн. рублей. Однако подрядчик так и не выполнил свои обязательства, из-за чего через два года местные сельсоветы вынуждены были потратить на завершение планов средства из собственных бюджетов.

Эти данные были выявлены в результате прокурорской проверки.

Справка

Рафик Мусин получил назначение в Иглинский район в 2010 году, сменив на этом посту Ришата Исхакова, увольнение которого также было связано со скандалом. До этого назначения Рафик Мусин работал семь лет в администрации президента Башкирии.

После описанного выше скандала депутаты Иглинского районного совета приняли досрочную отставку Рафика Мусина с поста главы администрации района.

После увольнения с поста главы района Рафик Мусин получил предложение возглавить Уфимский торгово-экономический колледж.

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