В Башкирии возбудили дело против экс-главы Иглинского района

При этом глава района Рафик Мусин распорядился рассчитаться с фирмой до получения проектов, несмотря на то, что договор предусматривал оплату лишь выполненных работ. В деле есть объяснение главы о том, что он поступил таким образом для того, чтобы освоить полученные из республиканского бюджета деньги.