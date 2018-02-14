В Башкирии сменился глава Мелеузовского района

Решение было принято на заседании Совета муниципальных депутатов.

Как сообщает ИА «Башинформ», за кресло главы боролись три кандидата: генеральный директор ООО «Водоканал» г. Мелеуз Михаил Ковалев, директор МУП «Тепловые сети» Мелеузовского района Ильшат Салишев, а также и.о. главы администрации муниципального района Рустэм Шамсутдинов. В результате на должность главы администрации Мелеузовского района был избран Рустэм Шамсутдинов.

Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» вынесла оценку «уровень знаний соответствует» всем кандидатам.

Трудовая биография Рустэма Шамсутдинова:

С 1992 по 2010 год работал в Мелеузовском филиале ОАО «Башкирнефтепродукт», где прошел путь от товарного оператора, инженера по ТБ и ПБ до главного инженера и директора филиала.

В 2010 году назначен заместителем главы Администрации Мелеузовского района по экономическому развитию.

С 2011 по 2013 год – первый заместитель главы Администрации по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2013 года по 2015 год – заместитель директора по общим вопросам нефтяной компании ООО «Аквамак Процессинг».

С 23 октября 2015 года - первый заместитель главы Администрации Мелеузовского района.

С 9 ноября 2015 года по 14 января 2016 года - исполняющий обязанности главы Администрации Мелеузовского района.