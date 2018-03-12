В Башкирии дольщики продолжат добиваться переименования улицы именем Путина

- Мы так же полагаем, если проспект назовут в честь Владимира Владимировича, то у местных чиновников не хватит наглости обманывать нас дальше, - считают дольщики. - Ведь когда перед глазами у вас столь сильный пример для подражания, то будет трудно ничего не делать, и все- таки придется искать выход из сложившейся ситуации.