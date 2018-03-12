mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимцы смогут получить бесплатную консультацию о грядущих выборах

12 марта 2018, 10:15
Такая услуга предоставляется для улучшения обратной связи с избирателями.

Уфимцы смогут задать свои вопросы о Выборах-2018 по телефону горячей линии 8 (347) 280-95-43, сообщили в пресс-службе администрации города.

Консультационный центр создан для оптимизации работы общественных наблюдателей и выстраивания каналов обратной связи с избирателями. До 17 марта колл-центр будет работать с 09:00 до 18:00. С 18 по 19 марта телефон будет переведен в многоканальный режим и будет работать в круглосуточном режиме.

Также будет работать почта «Выборы-2018» [email protected], благодаря которой избиратели смогут получить консультацию по интересующим вопросам.

Материалы по теме
11 мнений о событиях в Башкирии-2018: выборы, футбол, санкции и отставкаПоявился прогноз явки в Башкирии на президентские выборы 2018 года Кто в Башкирию приехал проверять предстоящие выборы
#Новости#Выборы-2018#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48