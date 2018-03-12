Участники конкурса «Лидеры России» пошли в рост

- У конкурса «Лидеры России» уже вырисовывается своя история успеха, которую стоит отслеживать в будущем. Нынешние итоги конкурса можно охарактеризовать как явный позитивный показатель того, что власть осознала необходимость более активного привлечения молодых перспективных кадров. Отрадно, что в данном случае речь идет не только о госслужбе, но и о выявлении лидеров в рабочей среде посредством конкурсов «World Skills», а также инженерно-технических и управленческих кадров. Конкурс «Лидеры России» также даст импульс и развитию гражданского общества. Было бы здорово, если бы у конкурса сформировалась своя долгосрочная хорошая традиция и репутация кузницы хороших кадров, - высказал свое мнение директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.