Два уфимца вылетели в Сочи на финал конкурса «Лидеры России»

Медиакорсеть пообщалась с одним из них.

Сегодня из Уфы на финал управленческого конкурса «Лидеры России» вылетели его участники из Башкирии: Юрий Лешуков и Никита Ханенко.

Медиакорсети удалось связаться с одним из финалистов Никитой Ханенко. Ему 37 лет. Управленческий опыт с 2010 года. Сейчас он возглавляет подразделение, отвечающее за развитие ипотечного кредитования в Банке УРАЛСИБ.

- На участие в конкурсе я решился, в первую очередь, из любопытства, так как ничего подобного ранее мне не попадалось, а задумка у организаторов очень интересная и своевременная, - поделился Никита Ханенко. - Во-вторых, привлекла возможность прикоснуться к людям, которые имеют огромный опыт руководства, как в управлении государством, так и в бизнесе. Это редкая возможность, которую захотелось использовать.

- Сейчас - это уже дело принципа, чтобы дойти до конца и доказать, что и у нас в стране без блата, без знакомства можно быть замеченным и оценённым, - сказал Никита Ханенко. - В случае победы я бы хотел поработать с Сергеем Кириенко, Сергеем Собяниным или Игорем Шуваловым - они интересны мне с точки зрения возможности реализации интересующих меня проектов. А если рассматривать всех наставников, то мой выбор - это Сергей Шойгу, он для меня образец лидера.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был объявлен по поручению президента страны Владимира Путина, это открытый всероссийский конкурс для руководителей нового поколения. Первый этап конкурса прошел в ноябре 2017 года, заявки на участие в нем подали 199 тысяч человек. До финальной части дошли 2691 человек, из которых с 7 по 11 февраля в Сочи отберут 300 победителей. Победители получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, но главное - уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.