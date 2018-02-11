Жители Башкирии не попали в число победителей конкурса «Лидеры России»

Двое финалистов, представляющие башкирский бизнес, смогли пройти в финал конкурса и считают это своим серьезным достижением.

Сегодня, 11 февраля, стали известны итоги всероссийского конкурса управленцев «лидеры России», финал которого проходил в городе Сочи. К сожалению, в списке победителей, опубликованном оргкомитетом конкурса, не оказалось представителей наше республики.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был объявлен по поручению президента страны Владимира Путина, это открытый всероссийский конкурс для руководителей нового поколения. Первый этап конкурса прошел в ноябре 2017 года, заявки на участие в нем подали 199 тысяч человек.

Финалистами из Башкирии стали сотрудник банка «Уралсиб» Никита Ханенко и представитель ООО «Промнасосинжиниринг» Юрий Лешуков.

До финальной части дошли 2691 человек, из которых были выбраны 300 финалистов.

Победители получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, но главное - уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.